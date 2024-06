Os melhores cartoons de António evocados em exposição em VFX

Trabalhos podem ser apreciados no Celeiro da Patriarcal e no Museu do Neo-Realismo até outubro.

São largas centenas de desenhos que até Outubro podem ser vistos no Museu do Neo-Realismo e no Celeiro da Patriarcal em Vila Franca de Xira na exposição evocativa dos 50 anos de carreira do cartoonista António Antunes, natural da cidade ribatejana. A inauguração da mostra realizou-se na tarde de domingo, 23 de Junho e contou com a presença de várias figuras nacionais e da região, incluindo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Aqui ficam algumas imagens da sessão. É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.