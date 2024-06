Nervos e emoção na eleição da Rainha das Vindimas de Azambuja

Sete candidatas a rainha das vindimas 2024 desfilaram na passerelle no Mercado Diário de Aveiras de Cima.

O Município de Azambuja elegeu a Rainha das Vindimas do Concelho, edição 2024. O evento decorreu domingo, dia 23 de Junho, no Mercado Diário em Aveiras de Cima, e contou com desfile das candidatas, animação musical e performances artísticas.

Maria Rei venceu a competição e vai representar o Município de Azambuja no Concurso Rainha das Vindimas de Portugal, promovido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV).