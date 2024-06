ISLA organizou um arraial com manjericos solidários

Na véspera do início dos Santos Populares em Santarém, o ISLA fez o seu próprio arraial, para assinalar o fim das aulas e proporcionar aos seus alunos, docentes e funcionários momentos de convívio e descontração.

“É para se prepararem para os exames”, brincou, em conversa com O MIRANTE, Domingos Martinho, diretor do ISLA. Em 2023, os responsáveis da universidade organizaram um Sunset no exterior das suas instalações.

Neste ano letivo, optaram por um arraial e, segundo Filipa Martinho, delegada do administrador, esta foi só a primeira edição de muitas mais que virão nos próximos anos.

Imperiais, sardinha assada, caldo verde e bifanas não faltaram, bem como os manjericos solidários, cujas vendas vão reverter a favor do Lar de Santo António.