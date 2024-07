Feira Mostra de Mação com muita animação até domingo

A Feira Mostra de Mação foi inaugurada na quarta-feira e decorre até domingo, 7 de Julho. O evento alia a promoção das actividades económicas e do associativismo locais a um diversificado programa de animação. Não vão faltar os habituais espectáculos musicais que este ano vão ter nomes como os Quinta do Bill e D.A.M.A.

Durante a inauguração, o presidente do município, Vasco Estrela, afirmou que as associações e o artesanato local são fundamentais para o evento e pretende que estejam envolvidos ao máximo, durante os dias de certame. Para o autarca, o objectivo principal é que os expositores sintam que o esforço e investimento financeiro foram recompensados. A comitiva passou pelos 83 stands para saudar os expositores. “É um grande esforço e um desgaste diário feito pelas associações e artesãos. O objectivo é que os expositores sintam que tudo isso valeu a pena” afirmou o presidente do município.