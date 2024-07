Artével para apreciar até domingo em Pontével

A Feira de Artesanato Artével está a decorrer até domingo, 7 de Julho, em Pontével, no concelho do Cartaxo, com 30 actividades que assinalam os 30 anos do evento. Os concertos e DJ sets são os grandes destaques desta edição onde se podem encontrar dezenas de artesãos e tasquinhas, além dos workshops de artesanato, jogos tradicionais, histórias para crianças e até uma aula de hidroginástica no Rio da Fonte, junto ao recinto. Nove jovens adultos da associação Colectivo Ponte, de Pontével, e alguns voluntários, juntaram-se pela segunda vez à Junta de Freguesia de Pontével para fazer acontecer a Artével.