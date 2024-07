Vila Franca de Xira espera este ano 300 mil pessoas nas festas do Colete Encarnado

A cidade de Vila Franca de Xira volta a evocar as suas raízes com uma das festas mais castiças do Ribatejo, o Colete Encarnado, que o município diz esperar receber este ano a visita de 300 mil pessoas. O campino continua a ser a figura maior da festa e foi homenageado na tarde de sábado, 6 de Julho, com a honra maior a caber a Joaquim Júlio Correia, conhecido por Matateu.

O seu estado de saúde não lhe permitiu montar a cavalo e foi acompanhado por família e amigos no momento solene.

Como habitualmente na tarde de homenagem ao campino, seguiu-se o cortejo pelas ruas da cidade, acompanhado dos restantes campinos, amazonas e tertúlias. Eis algumas imagens da tarde.