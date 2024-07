Sucesso educativo debatido em encontro de equipas multidisciplinares do Médio Tejo

Quarto encontro de equipas multidisciplinares, promovido pela CIMT, decorreu no dia 15 de Julho e juntou vários temas e oradores no Cineteatro do Entroncamento.

O sucesso educativo dos jovens foi um dos temas do quarto encontro de equipas multidisciplinares, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. A sessão decorreu durante o dia 15 de Julho, no Cineteatro do Entroncamento.

No período da tarde, Luís Tavares, Hélder Marques, Maria do Céu Taveira e Sílvia Oliveira falaram sobre a importância da orientação e desenvolvimento na gestão de carreiras. Enquadramento e importância de equipas multidisciplinares e partilha de práticas de operacionalização foram os temas da manhã.