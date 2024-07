CTIC e APIC organizam mostra tecnológica em Alcanena

O CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, em colaboração com a APIC - Associação Portuguesa da Indústria do Couro, organizaram uma Mostra Tecnológica, em Alcanena, a 25 de julho 2024 no Pavilhão Multiusos de Alcanena.

Neste evento foram dadas a conhecer algumas das mais recentes inovações tecnológicas e os visitantes tiveram a oportunidade de acompanhar de perto soluções que estão a transformar diversos setores, interagir com especialistas, trocar conhecimentos e explorar novas oportunidades de colaboração.

Decorreu ainda a apresentação pública do Book, Peles Acabadas e Protótipos do projeto PT Leather in Design Coleção FW25/26.