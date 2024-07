Sociedade Musical e Recreativa do Xartinho comemora 80 anos

A Sociedade Musical e Recreativa do Xartinho assinalou 80 anos de existência com uma festa, que incluiu uma homenagem aos músicos, dirigentes e amigos da colectividade falecidos. A festa decorreu nos dias 20 e 21 de Julho e contou com a participação das filarmónicas Alcanedense e da Gançaria, além da anfitriã, num concerto na sede da sociedade musical. Houve também um desfile da fanfarra dos Bombeiros de Alcanede e a actuação do Rancho Folclórico de Viegas, bem como da banda juvenil do Xartinho. A festa dos 80 anos insere-se numa estratégia da nova direcção para revitalizar a colectividade da freguesia de Alcanede, no concelho de Santarém.