Ministra esteve quatro horas no Hospital de Abrantes e não falou com os jornalistas

A ministra da saúde, Ana Paula Martins, visitou o Hospital de Abrantes para reunir com o conselho de administração da ULS Médio Tejo a propósito dos 32 projectos estratégicos que se iniciaram no âmbito da criação das novas unidades. Após a reunião, a ministra visitou as instalações do hospital, nomeadamente as obras no novo serviço de urgência médico-cirúrgica e o serviço de consulta externa.

Ana Paula Martins esteve cerca de quatro horas na unidade hospitalar de Abrantes, tendo reunido também com o presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Manuel Valamatos, e com a comissão de utentes da saúde. No final da visita declinou responder às questões dos jornalistas.