Torneio Internacional de Iniciados de Abrantes pretende potenciar a economia local

Na apresentação da 16ª edição do Torneio Internacional de Iniciados de Abrantes, o presidente do município, Manuel Valamatos, realçou que além da vertente desportiva o torneio pretende promover o turismo e potenciar a economia local.

A apresentação decorreu dia 29 de Julho, no Estádio Municipal de Abrantes e contou com a presença do patrono, Marco Caneira, além de Manuel Valamatos e do vereador Luís Dias. A 16º edição do torneio realiza-se de 9 a 11 de Agosto em vários campos do concelho.