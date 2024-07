Ministra do Ambiente visitou novo parque ribeirinho do Flecheiro em Tomar

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, visitou o novo parque do Flecheiro e elogiou a obra feita

O novo parque ribeirinho do Flecheiro, em Tomar, recebeu na terça-feira, 30 de Julho, a visita da ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho. A acompanhar a visita esteve o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, entre outras entidades e autarcas da cidade. A visita decorreu ao final da tarde, tendo terminado com alguns discursos no Complexo Cultural da Levada. O parque do Flecheiro apresenta-se como um novo espaço de fruição e lazer em Tomar, numa obra municipal que custou mais de 2,8 milhões de euros.