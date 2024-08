União de Santarém vence Estrela da Amadora na apresentação da equipa

A apresentação do plantel e da equipa técnica decorreu antes do início do desafio e foi presenciada por muito público.

A União de Santarém apresentou esta a sexta-feira a sua equipa de futebol que vai competir na Liga 3, num jogo em que venceu o Estrela da Amadora por 2-1. O desafio decorreu no Campo Chã das Padeiras e teve entrada gratuita.



A apresentação do plantel e da equipa técnica, liderada por Carlos Fernandes, decorreu antes do início do desafio e foi aplaudida por muito público. O presidente do clube, Pedro Patrício, garantiu que a equipa vai lutar pelos 3 pontos em todos os desafios, numa época em que a manutenção é o objectivo à partida.