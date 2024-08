Inauguradas festas de Coruche que duram até 18 de Agosto

As tradicionais Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, em Coruche, arrancaram a 6 de Agosto, com as novenas dedicadas à padroeira, e prolongam-se até 18 de Agosto.

A inauguração oficial da vertente profana das festividades teve lugar quarta-feira, 14 de Agosto, na presença de autarcas, individualidades e entidades de Coruche.

O intitulado “Dia do Fogo” contou ainda com performances de dança, fogo-de-artifício e uma actuação de António Zambujo.

O programa cultural das festas inclui concertos de António Zambujo, Fernando Daniel, Calema, Los Romeros e os Bandidos do Cante.

A programação continua até 18 de Agosto, com concertos, tourada à corda, corrida de toiros, procissão, Festival Internacional de Folclore António Neves, desfile de tertúlias tauromáquicas, Cortejo Histórico e Etnográfico, e um espectáculo pirotécnico de encerramento.

As Festas são um momento de grande encontro da comunidade local, atraindo a diáspora coruchense e muitos visitantes, num evento que reflecte a devoção à padroeira e a vitalidade da cultura ribatejana.