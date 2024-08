O MIRANTE celebra o Dia Mundial da Fotografia

No dia 19 de agosto, celebroiu-se o Dia Mundial da Fotografia, uma data dedicada à arte que mudou a forma como percebemos e registramos o mundo. Criado para homenagear a invenção do daguerreótipo em 1839, o primeiro processo fotográfico comercialmente viável, o Dia Mundial da Fotografia tornou-se um momento para refletir sobre a importância da imagem na nossa sociedade. Fotógrafos profissionais e amadores de todo o mundo aproveitam a data para partilhar as suas obras, discutir as evoluções tecnológicas e destacar o impacto cultural da fotografia ao longo dos anos.

O MIRANTE continua a celebrar o dia mundial da fotografia recorrendo a fotos de arquivo que fizeram história.