Concluída primeira fase das obras na Escola Mestre Martins Correia na Golegã

A Escola Mestre Martins Correia na Golegã está a ser requalificada em duas fases para melhorar as condições do edifício e de ensino. O investimento ronda os 2 milhões e 800 mil euros.

A primeira fase das obras de requalificação da Escola Básica e Secundária Mestre Martins Correia, na Golegã, foi inaugurada na tarde de quarta-feira, 28 de Agosto. Os blocos A e B foram os primeiros a ser intervencionados, num investimento de um milhão e 80 mil euros.

A candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a segunda fase da requalificação, já foi aprovada, no valor total de 1 milhão e 800 mil euros. Discursaram na inauguração o director do agrupamento, Mário Ferreira, o presidente e vice-presidente da Câmara da Golegã, António Camilo e Diogo Rosa, respectivamente, o delegado regional de educação de Lisboa e Vale do Tejo, Pedro Florêncio, e o bispo de Santarém, José Traquina.