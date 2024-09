Centro Terapêutico Equilíbrios inaugurado em Coruche

Luísa Claro inaugurou oficialmente no passado dia 31 de Agosto o Centro Terapêutico Equilíbrios. Contou com a presença de clientes, amigos e familiares.

O Centro Terapêutico Equilíbrios, presta serviço de Consultoria Social, tanto presencialmente como online, a intervenção social direciona-se em duas vertentes, uma de Serviço Social no Envelhecimento, informando e encaminhando os idosos e as suas famílias de forma a garantir que as soluções vão ao encontro das suas necessidades específicas, e outra no Empoderamento de Mulheres, procurando ajudá-las a tomarem consciência do seu poder na sociedade e a desenvolverem a sua autonomia e a sua valorização pessoal.