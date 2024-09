Médio Tejo com descontos nos passes e autocarros grátis para estudantes e maiores de 65

Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo criou uma série de incentivos para o uso do transporte público rodoviário no seu território e investiu também na aquisição de sete novos autocarro para a rede Meio.

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo apresentou, no dia 5 de Setembro, sete novas viaturas para servir na rede de transporte público rodoviário Meio. Durante a apresentação foram realçadas outras medidas para incentivo do uso do transporte público, como o passe gratuito para estudantes e pessoas com mais de 65 anos, o custo único de um euro e meio por viagem, independentemente da origem e destino dentro dos 13 municípios abrangidos, e os descontos nas assinaturas de linhas.