20 mil pessoas assistiram ao Red Bull Flugtag Lisboa

Quatro equipas da área de abrangência de O MIRANTE participaram com as suas máquinas voadoras no Red Bull Flugtag no sábado, 7 de Setembro. Os Netos do 25, de Santarém; Dragon Tails, de Azambuja; Empadas de Galinha, de Vialonga; e Os Rolhas, de Arruda dos Vinhos, que alcançaram o segundo lugar em 36 equipas. Vinte mil espectadores assistiram aos voos a partir da Doca da Marinha, em Lisboa.