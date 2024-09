Alenquer dinamiza Alma do Vinho

Arrancou na quinta-feira, 12 de Setembro, a Alma do Vinho, em Alenquer. O evento foi inaugurado pelo presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, acompanhado pelo secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado e pelo secretário de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional, Hélder Reis. Autarcas locais e de outros municípios vizinhos acompanharam o momento inaugural e no final brindaram com vinho produzido em Alenquer. O festival vai decorrer até domingo, 15 de Setembro, com actividades para toda a família como prova de vinhos, curso de vinhos para totós, gastronomia, concertos e muita animação.