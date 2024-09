Banda Nabantina está a festejar 150 anos

A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina comemorou os seus 150 anos na noite de quinta-feira, 12 de Setembro. A sessão solene teve lugar na sede da colectividade, em Tomar, perante uma sala repleta.

A sessão solene contou com intervenções de diversas entidades, como o presidente da Nabantina, João Victal, o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, o presidente da Assembleia Municipal, Hugo Costa, entre outras personalidades. Houve ainda tempo para actuação da banda, entrega de diplomas e, por fim, o corte do bolo de aniversário acompanhado de um pequeno beberete. As comemorações prolongam-se até 2025.