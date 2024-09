Festival de Folclore no Grupo Desportivo de Santa Eulália

A 24ª edição do Festival de Folclore do Grupo Desportivo de Santa Eulália decorreu no sábado, 14 de Setembro. Uma tarde de animação, convívio e tradição dinamizada pela colectividade e pelo seu rancho folclórico “Os Camponeses”.

Desfile etnográfico, actuação de ranchos, comida e bebida animaram a plateia composta por várias gerações.