300 mil euros para apoiar entidades culturais amadoras de Lisboa e Vale do Tejo

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) vai apoiar 62 entidades do sector cultural não profissional da Região de Lisboa e Vale do Tejo, num montante global superior a 300 mil euros.

A sessão de assinatura dos contratos de atribuição de apoio financeiros entre a CCDR e as entidades, decorreu no dia 17 de Setembro, no Museu Ibérico de Arqueologia e Artes de Abrantes. Cada entidade tem direito a um apoio de cinco mil euros, no âmbito do Programa LVT+ Cultura 2024.