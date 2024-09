Alimentação Animal em debate durante dois dias em Santarém

As XIII Jornadas e II Fórum de Alimentação Animal decorrem esta quarta e quinta-feira no Convento de São Francisco

As décimas terceiras Jornadas e segundo Fórum de Alimentação Animal decorrem no Convento de São Francisco, em Santarém, nos dias 18 e 19 de Setembro juntando agentes do sector e outros interessados, nomeadamente estudantes.



Na sessão de abertura intervieram o presidente da Câmara de Santarém, João Leite; Rui Gabriel, membro da Direcção de Secção de Pré-Misturas e Aditivos; Romão Braz, presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais, e Susana Pombo, directora geral da Alimentação e Veterinária.



Estava prevista a presença do ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, que no entanto cancelou a agenda devido à calamidade dos fogos florestais.