Marcha do Orgulho LGBT percorreu ruas de Santarém

Dezenas de activistas e apoiantes da causa LGBT participaram na quinta Marcha do Orgulho de Santarém, na tarde de sábado, 21 de Setembro. A concentração teve lugar no Jardim da República, onde decorreram algumas actividades antes do desfile por algumas ruas da cidade, que foi acompanhado pela PSP. Os participantes gritaram várias palavras de ordem contra as diversas formas de discriminação e pela igualdade de direitos.