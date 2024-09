Sardoal em festa nos 493 anos de elevação a vila

As Festas do Concelho de Sardoal, realizadas de 20 a 22 de Setembro, contaram com várias centenas de visitantes e com um programa diversificado com música, desporto e exposições de artesanato e gastronomia. Vários artesãos aproveitaram o evento para expor os seus produtos, numa mostra que marca o calendário anual do concelho. No dia 22 de Setembro, o Sardoal comemorou 493 anos de elevação a vila, numa cerimónia realizada no Centro Cultural Gil Vicente que contou com vários discursos e homenagens.