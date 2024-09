Vila Franca de Xira entregou terreno para novo tribunal à Ministra da Justiça

A Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, anunciou que o concurso público para o novo tribunal de Vila Franca de Xira deverá ser lançado até final de Outubro.

A governante esteve em Vila Franca de Xira, no espaço da antiga Marinha, para receber das mãos do presidente do município o terreno onde o edifício vai nascer.

O novo tribunal terá uma área de intervenção de 7.500 metros quadrados e dos 13 milhões que a obra vai custar quase dois milhões são comparticipados pela Câmara de Vila Franca de Xira.

Confira aqui algumas das imagens da cerimónia.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.