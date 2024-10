Jantar celebrou papel dos empresários em Arruda dos Vinhos

Outubro vai ser um mês dedicado às empresas e aos empresários no concelho de Arruda dos Vinhos e o tiro de partida foi dado na quinta-feira, 3 de Outubro, com um jantar entre empresários promovido pelo município onde foram distinguidas 12 empresas com estatuto PME Líder. O município quis reconhecer o papel que estes negócios têm tido na comunidade na criação de emprego e riqueza. Confira aqui algumas das imagens da noite.