Samora Correia presta tributo aos bombeiros com caminhada na Companhia das Lezírias

Uma caminhada solidária com o propósito de angariar verbas para o restauro da primeira ambulância adquirida na localidade há 50 anos, através de subscrição pública, foi o objectivo da Associação Social Amigos de Samora Correia, que reuniu mais de 140 participantes.

A caminhada, que se realizou na manhã de 6 de Outubro, foi percorrida na charneca da Companhia das Lezírias, depois da concentração dos inscritos ter ocorrido no Centro Cultural de Samora Correia.

Sem qualquer apoio do Estado, seis sócios fundadores da corporação conseguiram, em 1975, comprar uma Peugeot 504, que viria a ser útil no socorro da população, a qual através do comércio local e de empresas esteve envolvida nesta aquisição.