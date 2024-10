Dia do Idoso comemorado na Casa de S. Pedro de Alverca

O dia 1 de Outubro foi dia de animação na Casa de São Pedro em Alverca.

Estiveram dois Grupos Musicais na Instituição para comemorar o Dia Internacional do Idoso "p ara que todos os utentes pudessem festejar este dia", diz a direcção.

A Casa de S. Pedro de Alverca presta apoio aos utentes, através da Estrutura Residencial para Idosos; da Estrutura Residencial para Idosos com Demência; da Estrutura Residencial para Idosos com Grandes Dependências; do Centro de Dia e do Apoio Domiciliário.