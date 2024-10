Xismor inaugura requalificação das suas instalações em Rio Maior

A inauguração da requalificação da Xismor - Centro de Radiologia de Rio Maior, do Grupo H Saúde, decorreu no sábado de manhã, com a presença do presidente da Câmara de Rio Maior, Luís Filipe Santana Dias. Esteve também na cerimónia o vice-presidente, João Lopes Candoso. As instalações da Xismor situam-se na Rua João Teodósio Barbosa, nº38, em Rio Maior.