Festival da Batata Doce e do Chícharo animou a Gançaria

A segunda edição do Festival da Batata Doce e do Chícharo, na freguesia da Gançaria, decorreu no fim de semana no Pavilhão da Associação da Gançaria. Durante dois dias, mais de trezentas pessoas puderam degustar iguarias servidas com batata-doce, incluindo doçaria. A iniciativa contou ainda com dez stands que serviram para promover o tecido empresarial, cultural e desportivo da freguesia da Gançaria.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e os vereadores Alfredo Amante e Nuno Domingos, entre outras individualidades, associaram-se ao evento organizado pela Junta de Freguesia da Gançaria, liderada por Joaquim Aniceto. “O município e o executivo na sua totalidade, apoiam o evento desde a primeira hora. Mas este evento só acontece, porque há um presidente de junta e um executivo que mobilizam a comunidade da Gançaria para o tornar possível”, afirmou o presidente da Câmara de Santarém.

A Gançaria está intimamente associada à produção de batata-doce. Há várias gerações que esta é uma cultura básica na freguesia e parte integrante da gastronomia local. A nível histórico e cultural, esta raiz vegetal era assada nos fornos a lenha e vendida nas feiras e à saída da missa das comunidades vizinhas, para além de servir de alimento para a criação de porcos.

FOTOS – CM Santarém