Tradicional Feira de Santa Iria está de regresso a Tomar

A secular Feira de Santa Iria em Tomar foi inaugurada esta sexta-feira. Estiveram presentes o presidente da câmara, Hugo Cristóvão, a vereadora com o pelouro das Feiras, Rita Freitas, e o presidente da assembleia municipal, Hugo Costa, entre outras individualidades.

A inauguração começou no Mercado Municipal, onde houve espaço para uma prova de produtos da iniciativa “Todos com o Feijão... o Feijão com todos”.

Foi também apresentado o projecto “Vinhais de Iria”, em que crianças de escolas do concelho desenharam rótulos para garrafas de vinho à venda no certame.

A inauguração prosseguiu com uma visita aos vários espaços da feira, que decorre em Tomar até 27 de Outubro.