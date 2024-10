Walking Football em Almeirim reuniu 200 participantes

O Estádio Municipal de Almeirim foi palco do Torneio de Abertura 2024 do Walking Football Portugal, a primeira etapa do Circuito Nacional de uma modalidade em ascensão. O evento contou com a participação de 15 equipas de várias regiões do país, envolvendo cerca de duas centenas de jogadores. Promovido pela RUTIS – Rede de Universidades Seniores, o torneio foi apoiado por diversas entidades como o Instituto Português do Desporto e Juventude e o município de Almeirim.

O Walking Football, é uma variante do futebol que tem como objectivo incentivar a prática desportiva das pessoas com idades superiores a 50 anos, promovendo a integração e o convívio em prol de uma vida mais activa. Da equipa da casa, a USAL, composta por doze elementos, Rogério Silva está no segundo ano da prática da modalidade. Incentivado pela própria mulher, quis acrescentar à sua lista de actividades físicas o Walking Football, para juntar aos outros desportos que já pratica como o padel, bicicleta e caminhadas. Rogério Silva diz que o impacto desta modalidade tem sido muito positivo. “O maior benefício deste desporto é o preservar a nossa saúde, e também o convívio e as amizades”, disse.

