Fuzileiros a remarem desde Santarém até Vila Franca de Xira

Um grupo de 18 elementos que estão a terminar o curso de formação de praças dos Fuzileiros, corpo de forças especiais da Marinha, está a fazer esta quinta-feira, 24 de Outubro, o percurso entre a Ribeira de Santarém e Vila Franca de Xira em botes a remos. O exercício inclui-se na formação destes militares que antes do final do ano vão receber a boina de fuzileiros.

No grupo, dividido em quatro botes, vão também três elementos do curso de oficiais e dois cadetes da Escola Naval. Normalmente esta actividade é feita no Rio sado, mas este ano decidiu-se fazer no Tejo para experimentar as potencialidades do rio para estas actividades. Os elementos, que já andam no curso desde Março, treinam com esta descida do rio o espírito de grupo, a camaradagem, a resiliência, resistência e também a lidar com a parte psicológica.