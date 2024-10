Cartaxo e Azambuja assinalaram em conjunto Dia Municipal para a Igualdade

Os municípios do Cartaxo e Azambuja assinalaram em conjunto o Dia Municipal para a Igualdade com um seminário subordinado ao tema da migração. As vereadoras com os pelouros da acção social nos dois municípios revelaram que este ano entraram para as escolas do Cartaxo 200 alunos estrangeiros e nos agrupamentos de escolas do concelho de Azambuja estão matriculados alunos de mais de 20 nacionalidades.

Entre os presentes, destaque para a presença do presidente da Agência para a Integração, Migrações e Asilo e de Maria Alcina Cerdeira, vereadora do município do Fundão, exemplo internacional no acolhimento de migrantes.