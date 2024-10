Feira Nova de Santa Iria está de regresso a Ourém

A Feira Nova de Santa Iria em Ourém foi inaugurada na quinta-feira, 24 de Outubro, pelo presidente da câmara, Luís Albuquerque, e outras individualidades.

Após o tradicional corte da fita, a comitiva visitou os vários expositores instalados no recinto. A Feira Nova de Santa Iria realiza-se no Centro Municipal de Exposições e no Parque da Cidade António Teixeira até 27 de Outubro, prometendo um fim-de-semana repleto de gastronomia, artesanato, diversões e concertos.