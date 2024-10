Congresso em Alenquer abordou saúde e bem-estar oncológico

A Associação Acolher Prá Vida dinamizou este sábado, 26 de Outubro, o congresso “É sobre mim – Saúde e Bem-estar oncológico”, no Fórum Romeira, em Alenquer.

O evento contou com a presença de dezenas de pessoas que ao longo do dia ouviram e colocaram questões aos painéis de especialistas que debateram várias áreas da doença oncológica.

Dietas específicas para fortalecer o sistema imunológico, estratégias de gestão para ansiedade e depressão, práticas de mindfulness e meditação, sexualidade, auto-estima e bem-estar do doente oncológico foram algumas das temáticas em foco.



*Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE