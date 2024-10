Feira Nacional de Doçaria Tradicional em Abrantes

A Feira Nacional de Doçaria Tradicional está a decorrer em Abrantes, até domingo, 27 de Outubro. O município espera receber milhares de visitantes no Largo 1º de Maio durante o fim-de-semana, para apreciarem o que de melhor se faz no nosso país ao nível da doçaria tradicional.

A inauguração contou com discursos do presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, da vice-presidente do Turismo do Centro, Anabela Freitas, da técnica da Tagus, Conceição Pereira, e da secretária de Estado do Mar, Lídia Bulcão, em representação do secretário de Estado do Turismo.