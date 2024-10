União de Santarém homenageou campeões nacionais da 3ª divisão em 1974

No dia 1 de Setembro de 1974, a União de Santarém conquistou o seu primeiro título nacional com a equipa sénior de futebol a sagrar-se campeã da 3ª divisão, numa final em que bateu o Sporting da Covilhã por 2-0. Este sábado, 26 de Outubro, o clube aproveitou o jogo contra o mesmo Sporting da Covilhã, a contar para a Liga 3, para homenagear a equipa que há meio século fez história. A homenagem decorreu durante o intervalo do jogo, que desta vez sorriu aos beirões, que venceram por 1-0.



Durante a breve cerimónia, em pleno relvado do Chã das Padeiras, o presidente da União de Santarém, Pedro Patrício, e o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, deixaram palavras de agradecimento aos homens que voltaram a levantar a taça e a ser muito aplaudidos.