Sustentabilidade da Cimpor em Alhandra elogiada durante visita do Ministro da Economia

Governante visitou a fábrica no âmbito das celebrações dos 130 anos da instalação fabril.

A Cimpor vai investir 360 milhões de euros em projectos de descarbonização e inovação até 2026, dos quais 180 milhões serão na fábrica de Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira.

Os números foram avançados durante a visita do Ministro da Economia, Pedro Reis, que esteve na fábrica no dia 26 de Outubro a conhecer as instalações e os planos de investimento da empresa de cimentos. Confira algumas das imagens da visita.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE