Turismo de cycling é chamariz para atrair visitantes a Coruche e Chamusca

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo reforça a aposta nos centros cycling de Coruche e da Chamusca, chamando turistas, comunidade local e entusiastas do ciclismo a participar na iniciativa “Ativar Ribatejo - Discover Centro de Cycling”.

O evento visa promover o ciclismo como prática saudável e sustentável, incentivando o turismo e a preservação do ambiente na região.

Nos dias 15 e 16 de Novembro, o Ribatejo será palco de um evento dedicado ao ciclismo e à sustentabilidade, promovendo a interacção entre a comunidade local, visitantes, influenciadores e agentes turísticos.

A iniciativa “Ativar Ribatejo”, apresentada dia 7 de Novembro no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, convida ciclistas, famílias e amantes da natureza para dois dias de actividades ao ar livre, com actividades para crianças e acções de preservação ambiental.

Na sessão estiveram presentes os autarcas de Coruche e Chamusca, Francisco Oliveira e Paulo Queimado, respectivamente, assim como o presidente da ERT do Alentejo e Ribatejo, José Santos.

No dia 15 de Novembro, em Coruche, o evento inicia-se com actividades voltadas para os mais jovens. Durante a manhã, na localidade da Erra, as crianças da região poderão participar numa gincana de bicicletas e num “workshop” intitulado “Kids in Bike”, dedicado à segurança no ciclismo, acompanhado de uma sessão fotográfica com atletas.

No segundo dia, 16 de Novembro, a Chamusca será o ponto de encontro para um passeio gratuito pelos trilhos do Centro de Cycling de Arripiado. A actividade, que contará com a presença de influenciadores, agentes de animação turística e a população, incluirá o “Desafio Verde” — uma iniciativa de recolha de resíduos ao longo do percurso, que visa promover a sustentabilidade e a preservação da natureza. O dia culminará num passeio de barco pela zona ribeirinha do Arripiado, oferecendo aos participantes uma perspectiva única sobre o património natural e cultural da região.

O Centro de Cycling do Arripiado, localizado na Chamusca, oferece infraestruturas completas para ciclistas, como sanitários, balneários e uma estação de serviço para lavagem e reparação de bicicletas. Com uma rede de percursos de BTT-XC que totaliza 362km, o centro integra sete percursos e uma ligação, abrangendo pontos emblemáticos da região. Já o Centro de Cycling da Erra, em Coruche, possui uma estrutura semelhante e apresenta seis percursos de Gravel, somando 306km, também passando pelos principais locais de interesse do território.



