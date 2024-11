36 produtores de vinho apresentam-se em Vila Franca de Xira

Decorre este fim-de-semana em Vila Franca de Xira, no pavilhão do Cevadeiro, o Xira Wine Fest. A segunda edição do certame permite aos visitantes contactar com 36 produtores de vinho de todo o país, o dobro da edição do ano passado e conhecer alguns dos sabores da região e do país. A inauguração do Xira Wine Fest aconteceu na tarde de sexta-feira, 15 de Novembro. Eis algumas das imagens do momento. É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.