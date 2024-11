Coro do Município de Benavente dá voz aos sonhos no lançamento do seu primeiro CD

O concerto integrou-se na Temporada da Música 2024 e o seu propósito foi o lançamento do primeiro trabalho discográfico do colectivo.

O Coro do Município celebrou dia 15 de Novembro um momento marcante com a apresentação do seu primeiro CD, num concerto realizado no Cineteatro de Benavente.

A iniciativa, que surgiu no seguimento das comemorações dos 20 anos do Coro em 2023, reuniu os coralistas sob a direcção do maestro Daniel Manuel, fundador e dinamizador do grupo.

Com uma trajectória de duas décadas, o Coro do Município destaca-se pelo uso da voz como o seu maior instrumento, tendo sido fundamental para a aprendizagem da músical coral para todos aqueles que no concelho soubessem ou gostassem de cantar.

O concerto contou com a participação especial de Eduarda Abreu, Jorge Correia, Carolina Moura, Ruben Pavoni e João Correia.

O espectáculo foi o concretizar de um sonho que reflecte o percurso do coro que conta na actualidade com 25 coralistas nos seus quadros.