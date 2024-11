Águias de Alpiarça organizaram encontro de boccia

O Clube Desportivo "Os Águias" de Alpiarça organizou a 15 de Novembro um torneio inclusivo de boccia no seu pavilhão. O evento contou com 65 participantes provenientes do programa do município de Alpiarça “Alpiarça Ativa +55”, dos lares residenciais do concelho, ARPICA e Fundação José Relvas, e das instituições de reabilitação CRIAL, CRIB e APPACDM de Santarém. O clube destaca-se por ser o único na região a promover a modalidade entre a população sénior.

Iniciado em 2023, o projecto de boccia sénior tem registado um crescimento constante no número de participantes. O projecto promove a prática regular do exercício físico com treinos semanais às sextas-feiras no pavilhão do clube. A actividade é co-financiada pelo Plano Nacional de Desporto para Todos, do Instituto Português do Desporto e da Juventude.