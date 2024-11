Igreja do Alporão reabriu em ambiente festivo e com visita do primeiro-ministro

Doze anos depois, reabriu ao público a Igreja de São João do Alporão, no centro histórico de Santarém. O monumento nacional com mais de sete séculos de história esteve encerrado por razões de segurança e foi objecto de requalificação complexa, dispendiosa e demorada. Na tarde de sexta-feira, 22 de Novembro, a nova vida do emblemático edifício mereceu honras de visita por parte do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e da ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, que tiveram como anfitrião o presidente do município, João Teixeira Leite.

A importância do momento e a visita da principal figura do Governo foram testemunhadas por muitas individualidades da sociedade civil escalabitana, políticos de diversos quadrantes e também de populares que fizeram questão de saudar Luís Montenegro e tirar fotografias com o primeiro-ministro.