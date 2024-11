ACISO organizou XX Encontro de Empresários em Fátima

Iniciativa da Associação Empresarial Ourém-Fátima contou com a presença de Pedro Siza Vieira

A ACISO – Associação Empresarial Ourém-Fátima organizou no dia 25 de Novembro o vigésimo Encontro de Empresários. Com o tema “A Europa, a América, Portugal: e agora?”, o encontro, que decorreu na Escola de Hotelaria de Fátima, contou com a participação de Pedro Siza Vieira, ex-ministro da Economia. Estiveram também presentes o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, e o presidente da assembleia geral da ACISO, Carlos Batista, entre outras personalidades.

O evento teve o formato de jantar conferência e abordou o contexto actual e futuro das relações económicas globais.