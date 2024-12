Centro histórico de Samora Correia vive a magia do Natal

A magia do Natal já chegou a Samora Correia com o Mercado de Natal, que decorrem na Praça da República até 1 de Dezembro. Em Benavente, o espírito natalício invade as Praças do Município e da República de 6 a 8 de Dezembro, prometendo momentos de diversão e convívio para pequenos e graúdos.

A programação cultural diversificada é um dos grandes atractivos desta iniciativa, pensada especialmente para as crianças e famílias. Entre as actividades destacam-se o Carrossel, o Expresso de Natal e o Comboio de Natal, assim como a Casinha do Pai Natal, artesanato, produtos locais, exposições, ateliers e espectáculos de música, dança e teatro infantil.

As Tasquinhas do Pai Natal, a participação de instituições do município e um estúdio de fotografia complementam a oferta.

Os Mercados funcionam às sextas-feiras e sábados até às 22h00 e aos domingos até às 19h00. A entrada é livre.