Eyes For You comemora dois anos em Santarém

Os empresários Hugo Bicho e Filipa Bicho, juntamente com a sua equipa, celebraram com clientes e amigos, o segundo aniversário da óptica Eyes for You.

Pelo segundo ano, Filipa Bicho e Hugo Bicho, renovam o compromisso de empenho e dedicação para fazerem sempre mais e melhor pelos seus clientes, a quem agradecem a confiança.

"Na Eyes For You, cada cliente é único, é com dedicação, empenho e profissionalismo que a nossa equipa dedica a máxima atenção a cada cliente. Convidamo-lo a visitar-nos e a ver o mundo com mais clareza e beleza”, afirmam.