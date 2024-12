Confeitaria Suave Sabor inaugurou a segunda loja em Santarém

A Confeitaria Suave Sabor inaugurou no dia 6 de dezembro a sua segunda loja, em Santarém. Já com loja em Almeirim desde 2019, têm vindo a crescer e ter bastante sucesso com os seus produtos diferenciados, o que lhes permitiu expandir o seu conceito para uma nova cidade.

A loja de Santarém fica na Rua Dos Bombeiros Voluntários 6, junto da Escola Secundária Ginestal Machado e estão abertos de segunda a sábado das 8h às 19h.